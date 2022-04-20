Fenerbahçe'den Shakhtar maçı sonrası Traore hamlesi!

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'e Lassina Traore'nin şartları soruldu. Ukrayna'daki belirsizlik sürerse Fenerbahçe oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.



Gelecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı.



Sabah'ın haberine göre; özel maçta karşılaşılan Shakhtar Donetsk'e geçtiğimiz yaz Transfer edilen Burkina Fasolu golcü Lassina Traore'nin şartları soruldu. 21 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma durumu olması halinde Ukrayna ekibinden masaya oturma sözü alındı.



AJAX'TAN 10 MİLYONA ALINDI



Ukrayna Ligi'nin oynanmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde. Lassina Traore, geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Ajax'tan 10 milyon Euro bedelle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.



Sezona harika bir başlangıç yapmış ancak yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Oyuncunun gelecek sezona hazır hale geleceği, sakatlığının Futbol hayatını olumsuz etkilemeyeceği öğrenildi.





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