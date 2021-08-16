Fenerbahçe'den Serdar Dursun için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Serdar Dursun'un 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de Pelkas, Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıkları bulunuyordu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

