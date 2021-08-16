Fenerbahçe'den Serdar Dursun için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Serdar Dursun'un 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de Pelkas, Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıkları bulunuyordu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."