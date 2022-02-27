Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda gelecek sezon takımlar sahada en az 4 yerli oyuncuyla mücadele etmek zorunda. Fenerbahçe de bunu düşünerek takımdaki yerli isimlerle kontrat yenileme görüşmelerini sürdürüyor.



Bunlardan biri de Serdar Aziz. 31 yaşındaki stoperle süren görüşmelerde yaprak kımıldamıyordu ancak son günlerde pazarlıklarda son noktaya gelindiği kaydedildi.



Tecrübeli oyuncu da menajeriyle yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" ifadelerini kullanınca temaslar sıklaştı. Taraflar 2+1 yıllık kontrat üzerinde anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.



HAVADAN TOP VERMİYOR



Serdar Aziz, Süper Lig'in en sert stoperlerinden. Rakipleriyle girdiği ikili mücadeleleri kazanma oranı yüksek. Özellikle hava toplarında çok etkili. Maç başına 2.6 hava topu kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta şans buldu. Gol veya asist üretemedi.





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