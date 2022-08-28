Yabancı kontenjanını boşaltmak için 5 oyuncusunu daha göndermek zorunda olan Fenerbahçe, kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek istiyor.
Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasında Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan bulunuyor. Kaan'ın yanı sıra yönetimin Konyaspor'dan 24 yaşındaki Adil Demirbağ'ın da şartlarını sorduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 19 yaşındaki Serdar Saatçı ile TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu da sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimler.
Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasında Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan bulunuyor. Kaan'ın yanı sıra yönetimin Konyaspor'dan 24 yaşındaki Adil Demirbağ'ın da şartlarını sorduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 19 yaşındaki Serdar Saatçı ile TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu da sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimler.