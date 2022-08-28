Fenerbahçe'den savunmaya 'yerli' harekatı!

Fenerbahçe, savunmaya yerli oyuncu takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı için devreye girdi. Listede başka isimler de var...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den savunmaya 'yerli' harekatı!
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28 Ağustos 2022 13:43
Yabancı kontenjanını boşaltmak için 5 oyuncusunu daha göndermek zorunda olan Fenerbahçe, kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek istiyor.

Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasında Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan bulunuyor. Kaan'ın yanı sıra yönetimin Konyaspor'dan 24 yaşındaki Adil Demirbağ'ın da şartlarını sorduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 19 yaşındaki Serdar Saatçı ile TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu da sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimler.   

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