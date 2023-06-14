Fenerbahçe'den Samsunspor'a transfer

Fenerbahçe U19 takımının teknik direktörü Burhan Alıcı, görevinden ayrılarak Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'den Samsunspor'a transfer
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14 Haziran 2023 17:40
Fenerbahçe U19 takımının teknik direktörü Burhan Alıcı görevinden ayrıldı. 

35 yaşındaki genç teknik adam Burhan Alıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığını ve gelecek sezon Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde olacağını açıkladı.

Burhan Alıcı'nın açıklaması; ''1.5 sezon çalıştığım Fenerbahçe Akademisi'nden güzel anılar ve tecrübeler edinerek ayrılmış bulunmaktayım. Ekip arkadaşlarıma ve sporcu kardeşlerime gelecek sezonda ve futbol yaşamlarında başarılar dilerim. Gelecek sezon Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu hocamın ekibinde yer almaktan mutlu ve gururluyum.'' 

Burhan Alıcı daha önce Niğde Anadolu ve Altınordu genç yaş takımlarında da görev yapmıştı.

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