Fenerbahçe'den şampiyonluğa oynayabilecek 2 farklı 11!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe; Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle yıldızlar topluluğuna dönüştü. Takımları için "Los Galacticos" tabirini kullanan Sarı-Lacivertli taraftarlar şampiyonluk için iyice havaya girmiş durumda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den şampiyonluğa oynayabilecek 2 farklı 11!
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14 Ocak 2024 11:22
Ara transfer döneminde kadrosunu yaptığı 2 önemli takviye ile güçlendiren Fenerbahçe, oldukça derin ve kaliteli bir kadroya sahip oldu. Süper Lig'in 20. haftasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Sarı- Lacivertliler yaptıkları son hamlelerle şampiyonluk şansını iyice yükseltti.

ZİRVEYE OYNAYACAK 2 FARKLI 11

Fenerbahçe öylesine derin ve kaliteli bir kadro oluşturdu ki zirve mücadelesi verebilecek 2 farklı 11'e sahip oldu.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko şeklindeki as 11'inin yanında İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Emre Mor, King, Batshuayi şeklinde son derece güçlü bir 11'e de sahip durumda.

AS KADRO



YEDEK KADRO



BİR ZAMANLAR REAL MADRİD!

Fenerbahçe taraftarı sanal alemde daha önce Real Madrid için kullanılan Los Galacticos ifadesini artık kendi takımları için kullanmaya başlamış durumda. Los Galacticos, 2000'li yılların başında Başkan Florentino Perez'in kurduğu ve bölgesinde dünyanın en pahalı ve en kaliteli oyuncularını barındıran Real Madrid kadrosuna verilen isimdi.  

 
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