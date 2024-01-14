Fenerbahçe'den şampiyonluğa oynayabilecek 2 farklı 11!

Aradöneminde kadrosunu yaptığı 2 önemli takviye ile güçlendiren, oldukça derin ve kaliteli bir kadroya sahip oldu. Süper Lig'in 20. haftasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Sarı- Lacivertliler yaptıklarıFenerbahçe öylesine derin ve kaliteli bir kadro oluşturdu ki zirve mücadelesi verebilecekFenerbahçe; Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko şeklindeki as 11'inin yanında İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Emre Mor, King, Batshuayi şeklinde son derece güçlü bir 11'e de sahip durumda.Fenerbahçe taraftarı sanal alemde daha önce Real Madrid için kullanılanifadesini artık kendi takımları için kullanmaya başlamış durumda. Los Galacticos, 2000'li yılların başında Başkan Florentino Perez'in kurduğu ve bölgesinde dünyanın en pahalı ve en kaliteli oyuncularını barındıran Real Madrid kadrosuna verilen isimdi.