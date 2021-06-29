Fenerbahçe'den Samatta için yeni formül

Fenerbahçe'de geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan isimlerin başında Mbwana Samatta geliyor.
Aston Villa'dan 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı yıldızın elden çıkarılması planlanıyor. Belçika kulüpleri Standard Liege ve Club Brugge'ün yakın ilgisi, yüksek maaş engeline takılıyor.
Sarı lacivertli ekibin, Samatta'nın maaşının bir kısmını karşılayıp, bu iki ekipten birine kiralama yolunu seçeceği gelen haberler arasında...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Mbwana Samatta, 6 gol kaydetti.
Aston Villa'dan 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı yıldızın elden çıkarılması planlanıyor. Belçika kulüpleri Standard Liege ve Club Brugge'ün yakın ilgisi, yüksek maaş engeline takılıyor.
Sarı lacivertli ekibin, Samatta'nın maaşının bir kısmını karşılayıp, bu iki ekipten birine kiralama yolunu seçeceği gelen haberler arasında...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Mbwana Samatta, 6 gol kaydetti.