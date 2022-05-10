Fenerbahçe'den sakatlık için flaş açıklama!

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Kim Min-Jae'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Sarı lacivertli kulüp, başarılı savunmacının ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Sarı lacivertli kulüp, başarılı savunmacının ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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