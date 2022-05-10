Fenerbahçe'den sakatlık için flaş açıklama!

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Kim Min-Jae'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.



Sarı lacivertli kulüp, başarılı savunmacının ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."





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