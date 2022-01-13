Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir sakatlık açıklaması yaptı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Mert Hakan'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir."





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