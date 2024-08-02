Fenerbahçe'den Rodriguez'e 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası Guido Rodriguez ile görüşmelere devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli oyuncu için düşüncesi 3 yıllık sözleşme. Rodriguez ve menajerinin yüksek maaş ve imza parası beklentisi nedeniyle taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Rodriguez'e 3 yıllık sözleşme
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02 Ağustos 2024 11:59
Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimlerden biri Real Betis'ten ayrılan Guido Rodriguez olmuştu.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Rodriguez'in transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe'nin Rodriguez ve menajeriyle temasa geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin olduğu belirtildi.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu için düşüncesinin 3 yıllık sözleşme olduğu kaydedildi. Rodriguez'in bonservis bedelinin olmamasının Fenerbahçe için avantaj olduğuna değinilirken, Arjantinli oyuncu ve menajerinin yüksek imza parası ve maaş beklentisi nedeniyle henüz anlaşma olmadığı vurgulandı.

BARCELONA OLMADI

30 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan başka tekliflerin de olduğu kaydedildi.

İspanyol basınındaki haberde, Rodriguez'in daha önce Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı ancak daha sonra bu anlaşmanın resmiyete dökülmediği hatırlatıldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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