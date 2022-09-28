Fenerbahçe'den resmen ayrıldı!

Fenerbahçe, Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den resmen ayrıldı!
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28 Eylül 2022 12:03
Fenerbahçe, Çek oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Al Jazira'ya gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu

Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.

32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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