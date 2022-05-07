Fenerbahçe'den Portekiz çıkarması!

Yeni sezon öncesi çok yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den iki flaş iddia geldi.A Bola gazetesinde yer alan ilk habere göre Sarı- Lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Haris Seferovic için harekete geçti. Takımdan ayrılma kararı alan İsviçreli golcüye İtalya ve İspanya'dan teklifler de olduğu da belirtildi. 2017 yılından beri Portekiz devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. İsviçre Milli Takımı'nin formasını giyen Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 82 kez İsviçre Milli Takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor. A Bola gazetesi Fenerbahçe'nin Estoril ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andre Franco'yu istediğini de yazdı.24 yaşındaki Portekizli yıldız orta alanın ortasında, 10 numara pozisyonunda ve iki kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 31 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor. Tam bir yıldız fabrikası olan Sporting Lizbon'un altyapısında yetişen Franco 2019 yılından bu yana Estoril'in A takımında görev yapıyor.