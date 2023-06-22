Fenerbahçe'den PFDK kararına tepki!

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından PFDK tarafından verilen cezalara tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den PFDK kararına tepki!
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22 Haziran 2023 20:19
Son güncelleme 22 Haziran 2023 20:20
Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan müsabaka sonrası PFDK'nın verdiği cezaya tepki gösteren bir mesaj yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'nin taraftarların neden olduğu saha olayları 84 bin ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 237 bin 500 para cezası verildiği hatırlatıldı.

Organizasyonun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır. Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, hiçbir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir kez daha şahit olduk. TFF'nin ilgili kurumunun verilen bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz."

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