Fenerbahçe'den Osayi'ye 'Bekle' emri

Fenerbahçe, İngiltere'den gelen teklifler sonrası ayrılmayı düşünen Bright Osayi-Samuel ile temasa geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Osayi'ye 'Bekle' emri
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16 Haziran 2023 09:58
Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var.

Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor. Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi.

Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı.

Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek. 

 
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