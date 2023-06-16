Fenerbahçe'den Osayi'ye 'Bekle' emri

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var.
Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor. Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi.
Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı.
Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek.
Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor. Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi.
Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı.
Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek.