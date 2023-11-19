Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Dusan Tadic kefil oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 6-8 oynayacak bir isim arayan Fenerbahçe'nin gündemine Porto'dan Marko Grujic geldi. Dusan Tadic'in vatandaşı için yönetime çok olumlu bir referans verdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Dusan Tadic kefil oldu
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19 Kasım 2023 09:44
Son güncelleme 19 Kasım 2023 09:49
Orta alana transfer yapma kararı alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin gündemine Porto'dan Marko Grujic geldi. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic, milli takımdan arkadaşı olan Grujic için yönetime kefil oldu.

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