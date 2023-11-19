Orta alana transfer yapma kararı alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin gündemine Porto'dan Marko Grujic geldi. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic, milli takımdan arkadaşı olan Grujic için yönetime kefil oldu.
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Fenerbahçe'nin gündemine Porto'dan Marko Grujic geldi. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic, milli takımdan arkadaşı olan Grujic için yönetime kefil oldu.
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