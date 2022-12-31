Fenerbahçe'den orta sahaya Viking hamlesi

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da yeni sezon için fırsat transferi peşinde koşuyor.



Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford'da forma giyen Danimarkalı merkez orta saha Mathias Jensen'i listesine aldı ve harekete geçti.



MENAJERİ İLE TEMAS



2023 Haziran ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk teması kuran sarı-Lacivertli kurmaylar, oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe'nin bu muhtemel transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği, Mathias Jensen'e bir miktar imza parası vermeyi göze aldığı da gelen haberler arasında.



27 yaşında ve 1.80 boyunda olan Mathias Jensen 1 kez Danimarka Milli Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'nin bu transferle Miguel Crespo'nun olası Sevilla transferi için de önlemini bu şekilde almış olacak.



Bu sezon Brentford forması ile 21 resmi maça çıkan Mathias Jensen, 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Jensen, bu 21 resmi maçın 18'inde ilk 11'de forma giydi.





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