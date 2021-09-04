Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Miguel Crespo, Estoril 📊



🥅60 maç

⚽9 gol

🎯5 asist

🟥2 kırmızı kart https://t.co/cD7SJBCe0O pic.twitter.com/0trJH2WO9h



— Sporx (@sporx) September 4, 2021

Fenerbahçe, Portekiz'de Estoril forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ". " ifadeleri kullanıldı.3 sezondur Estoril'de oynayan Miguel Crespo, orta sahada hücuma yönelik oyunuyla dikkat çekiyor. Zaman zaman sol ve sağ kanatta da oynayan Crespo, kariyerinin büyük bölümünde orta sahada görev yaptı.Feirense altyapısında futbola başlayan Crespo, ardından Neves, Merelinense ve Braga'da oynadı. 2019'da transfer olduğu Estoril'de A Takım'a yükselen ve Fransız vatandaşlığı da olan Lyon doğumlu Portekizli oyuncu, 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.