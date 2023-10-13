Fenerbahçe'den orta sahaya Florentino Luis hamlesi

Yaptığı nokta atışı transferlerle sezona 16'da 16 ile başlayan Fenerbahçe, kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başladı. İlk hedef; 6 numara takviyesi.
FLORENTINO LUIS HAMLESİ
Sabah'ın haberine göre; yaz transfer döneminde bu bölge için birçok isimle görüşen ancak sonuca varamayan sarı-lacivertlilerin, Benfica'da forma giyen Florentino Luis için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki ön libero için Fenerbahçe'nin şimdiden girişimlere başladığı ve Portekiz ekibiyle irtibata geçtiği belirtildi.
FLORENTINO LUIS KİMDİR?
24 yaşındaki Florentino Luis futbola Portekiz'in Formaçao takımının alt yapısında başladı. Ardından Benfica'nın yolunu tuttu. 2020 yazında Fransız ekibi Monaco'ya kiralandı. 2021 yazında ise İspanyol ekibi Getafe'nin kiralık olarak yolunu tuttu. Angola asıllı olan Portekizli yıldız şimdilerde Benfica formasını terletiyor.
FLORENTINO LUIS HAMLESİ
Sabah'ın haberine göre; yaz transfer döneminde bu bölge için birçok isimle görüşen ancak sonuca varamayan sarı-lacivertlilerin, Benfica'da forma giyen Florentino Luis için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki ön libero için Fenerbahçe'nin şimdiden girişimlere başladığı ve Portekiz ekibiyle irtibata geçtiği belirtildi.
FLORENTINO LUIS KİMDİR?
24 yaşındaki Florentino Luis futbola Portekiz'in Formaçao takımının alt yapısında başladı. Ardından Benfica'nın yolunu tuttu. 2020 yazında Fransız ekibi Monaco'ya kiralandı. 2021 yazında ise İspanyol ekibi Getafe'nin kiralık olarak yolunu tuttu. Angola asıllı olan Portekizli yıldız şimdilerde Benfica formasını terletiyor.