Fenerbahçe'den orta sahaya flaş hamle: Yves Bissouma

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den orta sahaya flaş hamle: Yves Bissouma
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21 Mayıs 2023 12:40
Tottenham forması giyen Yves Bissouma, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta sahanın menajerini İstanbul'a çağırdı. Zaha'da olduğu gibi Bissouma'nın menajerleriyle de görüşme yapılacak.

KİRALANABİLİR

Oyuncunun yüksek bonservisi sebebiyle sarı-lacivertlilerin bu transferi kiralık olarak düşündüğü İngiliz ekibinin Malili futbolcuyu kiralayabileceği belirtiliyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 27 resmi maçta herhangi bir gol katkısı sağlayamadı. Tottenham, Yves Bissouma'yı sezon başında 30 milyon euro karşılığında Brighton'dan transfer etmişti.

 
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