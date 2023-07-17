Transferde üst üste dev hamleler yapan Fenerbahçe yönetiminin durmaya hiç niyeti yok. Şimdi sıra orta sahaya yapılacak takviyeye geldi.
Fenerbahçe'nin radarına giren son isim ise Yves Bissouma oldu. Tottenham'nın 2022'de 30 milyon euro'ya transfer ettiği Malili orta saha için çalışmalar başladı.
KİRALIK TEKLİF YAPILACAK
Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bissouma'nın menajeriyle de temasın kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
YVES BISSOUMA KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 28 resmi maça çıkan Bissouma, herhangi bir gol katkısında bulunmadı. Kariyeri boyunca; Lille B, Lille, Brighton ve Tottenham formaları giyen Bissouma, toplamda 217 resmi maçta 13 gol, 5 asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin radarına giren son isim ise Yves Bissouma oldu. Tottenham'nın 2022'de 30 milyon euro'ya transfer ettiği Malili orta saha için çalışmalar başladı.
KİRALIK TEKLİF YAPILACAK
Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bissouma'nın menajeriyle de temasın kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
YVES BISSOUMA KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 28 resmi maça çıkan Bissouma, herhangi bir gol katkısında bulunmadı. Kariyeri boyunca; Lille B, Lille, Brighton ve Tottenham formaları giyen Bissouma, toplamda 217 resmi maçta 13 gol, 5 asist kaydetti.