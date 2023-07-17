üst üste dev hamleler yapanyönetiminin durmaya hiç niyeti yok. Şimdi sırayapılacak takviyeye geldi.Fenerbahçe'nin radarına giren son isim iseoldu. Tottenham'nın 2022'detransfer ettiği Malili orta saha için çalışmalar başladı.Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bissouma'nın menajeriyle de temasın kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 28 resmi maça çıkan Bissouma, herhangi bir gol katkısında bulunmadı. Kariyeri boyunca; Lille B, Lille, Brighton ve Tottenham formaları giyen Bissouma, toplamda 217 resmi maçta 13 gol, 5 asist kaydetti.