Fenerbahçe'den Nusa hamlesi

Belçika ekibinin 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı gündemine alan Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Nusa hamlesi
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09 Haziran 2024 14:00
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de transferde hereketlilik yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa ile ilgilendiği öğrenildi. Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İhtiyaç duyulması halinde 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen genç oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.

SICAK BAKIYOR

Norveç Milli Takımı ile de 6 maça çıkan yıldız futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun Portekizli teknik adam Jose Mourinho faktöründen dolayı Sarı-Lacivertli takıma sıcak baktığı da gelen haberler arasında.



 
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