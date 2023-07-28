Fenerbahçe'den Ndombele'ye yakın markaj!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor.



Sarı-lacivertliler, Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Tanguy Ndombele için İngiliz ekibiyle teması kurdu.



Oyuncunun sakatlığıyla ilgili bilgi alındı, iyi haber gelince ise kiralama teklifi yapıldı.



TOTTENHAM KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!



Premier Lig temsilcisi, geçen sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Fransız orta sahayı bonservisiyle göndermek istediğini Fenerbahçe'ye iletti.



Sarı-lacivertlilerin bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama önerisini sunacağı belirtildi.



TANGUY NDOMBELE KİMDİR?



2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euro'ya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde toplam 91 maça çıktı ve 10 gol 9 asist yaptı.



Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli ile 40 maça çıkmış ve İtalya Serie A'da şampiyonluk zaferi yaşamıştı.



26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda 7 kez Fransa Milli Takımı forması giydi.



