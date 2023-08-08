Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer için harekete geçti.
Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, son olarak Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'ye yöneldi.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta sahanın transferi için girişimlerde bulundu.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Ndidi, Leicester City Premier Lig'den düştüğü için İngiliz ekibinden ayrılmaya ve transfere sıcak bakıyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Leicester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
Wilfred Ndidi, kariyerinde Nath Boys, Genk ve Leicester City formaları giydi.
Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, son olarak Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'ye yöneldi.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta sahanın transferi için girişimlerde bulundu.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Ndidi, Leicester City Premier Lig'den düştüğü için İngiliz ekibinden ayrılmaya ve transfere sıcak bakıyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Leicester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
Wilfred Ndidi, kariyerinde Nath Boys, Genk ve Leicester City formaları giydi.