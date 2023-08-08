Fenerbahçe'den Ndidi hamlesi

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi için girişimlerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'den Ndidi hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2023 16:13
Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer için harekete geçti.

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, son olarak Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'ye yöneldi.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta sahanın transferi için girişimlerde bulundu.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Ndidi, Leicester City Premier Lig'den düştüğü için İngiliz ekibinden ayrılmaya ve transfere sıcak bakıyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Leicester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, kariyerinde Nath Boys, Genk ve Leicester City formaları giydi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery