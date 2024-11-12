Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu!

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Mario Branco'nun Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen için harekete geçtiği ve Napolili meslektaşını aradığı aktarıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 10:31
Galatasaray'da geldiği günden bu yana harikalar yaratan Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin radarında...

Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile iddiaya göre, Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre; İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi.

"RAKAM 75 MİLYON EURO, 25'İ PEŞİN"

Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.

AVRUPA DEVLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var. İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.

9 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI

Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery