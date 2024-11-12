Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu!

Galatasaray'da geldiği günden bu yana harikalar yaratan Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin radarında...
Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile iddiaya göre, Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre; İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi.
"RAKAM 75 MİLYON EURO, 25'İ PEŞİN"
Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.
AVRUPA DEVLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var. İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.
9 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI
Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi.
Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile iddiaya göre, Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre; İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi.
"RAKAM 75 MİLYON EURO, 25'İ PEŞİN"
Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.
AVRUPA DEVLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var. İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.
9 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI
Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi.