Fenerbahçe'den Moses açıklaması!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor. Önümüzdeki yıl transferde fire vermek istemeyen yönetim işi sağlama alma hedefinde.
Sarı-lacivertliler Dominik Livakovic, Ryan Kent, Mehdi Taremi ve Wilfried Zaha gibi isimlerle ilgilendiği belirtildi.
Bu futbolcuların yanı sıra Kanarya'nın en oyuncusu Victor Moses'i transfer etmek istediği bildirilmişti.
Konuya dair Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerin yönetici Selahattin Baki, 32 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin konuştu.
BAKİ'DEN MOSES SÖZLERİ
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Selahattin Baki, Rus basınına Victor Moses ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Sport-express'e konuşan Baki, "Victor Moses ile ilgilenmiyoruz, şu anda Moses'ın oynadığı bölgeye bir futbolcu aramıyoruz" dedi.
Böylelikle Fenerbahçe'de Victor Moses defteri açılmadan kapanmış oldu. Moses 2019-2020 sezonunda 6 ay sarı lacivertli formayı giymişti
2024 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncu bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Sarı-lacivertliler Dominik Livakovic, Ryan Kent, Mehdi Taremi ve Wilfried Zaha gibi isimlerle ilgilendiği belirtildi.
Bu futbolcuların yanı sıra Kanarya'nın en oyuncusu Victor Moses'i transfer etmek istediği bildirilmişti.
Konuya dair Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerin yönetici Selahattin Baki, 32 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin konuştu.
BAKİ'DEN MOSES SÖZLERİ
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Selahattin Baki, Rus basınına Victor Moses ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Sport-express'e konuşan Baki, "Victor Moses ile ilgilenmiyoruz, şu anda Moses'ın oynadığı bölgeye bir futbolcu aramıyoruz" dedi.
Böylelikle Fenerbahçe'de Victor Moses defteri açılmadan kapanmış oldu. Moses 2019-2020 sezonunda 6 ay sarı lacivertli formayı giymişti
2024 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncu bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydetti.