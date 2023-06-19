Fenerbahçe'den Montella açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella hakkında çıkan haberleri yalanladı.

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Fenerbahçe'den Montella açıklaması
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19 Haziran 2023 13:50
Fenerbahçe Kulübü, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,  "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

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