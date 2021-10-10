Fenerbahçe'den Moises Caicedo hamlesi!

Takıma genç oyuncular kazandırmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Moises Caicedo hamlesi!
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10 Ekim 2021 11:52
Moisés Isaac Caicedo Corozo
Moisés Isaac Caicedo Corozo
Brighton
Geleceğe yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin scoutlarının Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izlediği ortaya çıktı….

AS gazetesinin Güney Amerika edisyonunda yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım adına görev yapan scoutlar hem Valencia'nın istatistiklerini tuttu hem de Ekvador'un 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo'yu takibe aldı.

Sezon başında Brighton'a transfer olan ancak daha sonra Beershot'a kiralanan genç yıldız adayına Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü.

"Ekvador'un Motoru" denilen Caicedo merkez orta saha ve ön liberoda oynuyor. Kariyerinde 38 maçta 6 gol+3 asisti var. 19 yaşındaki Moises Caicedo, orta sahada oynuyor.  

 

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