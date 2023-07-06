Fenerbahçe'den Milli Takımlar hesabına flaş gönderme!

Fenerbahçe, Milli Takımlar'ın resmi hesabının Arda Güler paylaşımına flaş bir yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Milli Takımlar hesabına flaş gönderme!
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06 Temmuz 2023 17:25
Fenerbahçe, Milli Takımlar'ın Arda Güler paylaşımına flaş bir yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulübün, "Milli Takımlar'ın Arda Güler paylaşımına verdiği yanıtta, "Düzeltme: Fenerbahçe'nin ve Millî Takımın futbolcusu Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMLAR HESABININ PAYLAŞIMI

Milli Takımlar hesabının paylaşımında, "Millî futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek.

Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, 18 yaşındaki millî futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" ifadeleri kullanılmıştı.

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