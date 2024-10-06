Fenerbahçe'den milli rekor!

Ülke milli takımlarına 13 oyuncu gönderen Fenerbahçe, bu alanda yine bir rekora imza attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den milli rekor!
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06 Ekim 2024 13:15
Son dönemde ülke milli takımlarına gönderdiği oyuncuların çokluğu nedeniyle, milli aralarda Futbol Akademisi'nden öğrencilerle çalışmak zorunda kalan Fenerbahçe, bu alanda yine rekor kırdı.

Sarı-Lacivertli ekipten Türk Milli Takımı'na Mert Müldür, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Ümit Milli Takıma Bertuğ Elmaz, U-19 Milli Takımı'na Yusuf Akçiçek seçilirken, Dominik Livakovic (Hırvatistan), Alexander Djiku (Gana), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Sofyan Amrabat ve Youessef En-Nesyri (Fas), Sebastian Szymanski (Polonya) ve Edin Dzeko (Bosna Hersek) ülke milli takımlarına gitti.

2 HAFTA BOYUNCA TAKIMDAN UZAKLAR

Bu 13 oyuncu, 2 hafta boyunca takımdan uzak kalacak, Fenerbahçe'nin 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig 9. hafta maçında kadroda yer alacak. 

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