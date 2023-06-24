Fenerbahçe'den Milan çıkarması: Rebic - Origi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da forma giyen hücum oyuncuları Divock Origi ve Ante Rebic için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Milan çıkarması: Rebic - Origi
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24 Haziran 2023 18:44
Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, İtalya'da transfer görüşmelerini sürdürüyor.

ORIGI VE REBIC İÇİN TEKLİF

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen forvet Divock Origi ve kanat oyuncusu Ante Rebic için İtalyan ekibi ile görüşmelere başladı.

MILAN İKNA OLMADI

Haberde, Fenerbahçe'nin Origi ve Rebic için Milan'a yaptığı ilk tekliflerin yeterince ikna edici olmadığına yer verildi. Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayarak yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Belçikalı forvet Origi sezonu 2 gol 1 asist ile tamamlarken, 29 yaşındaki Hırvat kanat Ante Rebic çıktığı 31 resmi maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.



 
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