Fenerbahçe'den Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifi!

Fenerbahçe'de yeni gelecek isimlerin yanı sıra takımda kalacaklarda netleşiyor.



Sarı lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın olumlu rapor verdiği isimlerle tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. Görev verildiği zaman üstün performans sağlayan Miha Zajc bu isimlerin başında geliyor.



Yönetim, Sloven orta sahaya daha iyi şartlı yeni teklif sundu. Zajc'ın vereceği yanıta göre hareket edilecek.



Başarılı oyuncu devam etmek istemezse bonservis geliri elde etmek için ocak ayında yolların ayrılması ihtimaller arasında. 28 yaşındaki Zajc ile İtalya'dan 2-3 takım ilgileniyor.



3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME



Fenerbahçe, 1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc'a yıllık 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerilecek.



28 yaşındaki orta saha ismi forma şansı verildiği zaman üstün performans gösteriyor. Jesus bu sebeple Miha Zajc'ı kadroda tutmak istiyor.



BU SEZON 14 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST



Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada süre aldı. 28 yaşındaki orta saha 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.



