Fenerbahçe'den Miha Zajc'a yeni sözleşme

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

3 SEZONLUK YENİ TEKLİF

MIHA ZAJC KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en flaş isimlerinden biri olan Miha Zajc bu sezona da flaş bir giriş yaptı.Son maçlarda teknik direktör Jorge Jesus'un düzenli olarak ilk 11'de görev verdiği Sloven yıldız, müthiş bir çıkış gerçekleştirdi. Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, çıkışın ardından transferin de gözdesi durumuna geldi.Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Kanarya, merkez orta sahayla masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.Yönetim, önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen bilgiler arasında.Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.Sloven futbolcu bu sezon da 4 resmi maçta görev yapıp 1 asist yaptı.Miha Zajc, 1 Temmuz 1994'te Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Interblock takımının altyapısında başlayan Zajc; daha sonrasında NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje formalarını giydi.2017 yazında Olimpija'dan Empoli'ye 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada başarılı bir 2 yıl geçiren Sloven oyuncu, 2019 yazında Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya imza attı.