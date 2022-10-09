Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı

Geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.



30 MİLYON EURO



Birçok Avrupa kulübünün Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor. Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon euronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor.



GÖZ KAMAŞTIRIYOR



Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son olarak AEK Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Crespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar arda arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.

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