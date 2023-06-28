Fenerbahçe'den Mert için 2 milyon euro!

Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine ise ilk olarak 2 milyon euro teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Mert için 2 milyon euro!
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28 Haziran 2023 16:49
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıradaki hedef Mert Müldür.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Gelecek sezon devam edecek yabancı kuralına da göz önüne alan Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen milli futbolcu için harekete geçti.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe, genç futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.  Sarı-lacivertliler, Sassuolo'ya ise 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Mert Müldür'ün İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Fenerbahçe, Sassuolo ile yapacağı görüşmelerde Mert'in bu sözleşme durumundan faydalanmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu, sadece 3 maçta süre bulabildi.

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