MERT HAKAN İLE MASAYA OTURULACAK

CSKA MOSKOVA'NIN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, transferde yakın dönemde adı Rus takımları ile anılan Mert Hakan Yandaş ile ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon sakatlıları sebebiyle çok fazla şans bulamayan oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.Mert Hakan Yandaş, Jorge Jesus tarafından aldığı forma şansını başarıyla değerlendirmeyi başarmıştı. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yabancı kuralı göz önünde bulundurularak kadroda tutulmak isteniyor.Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş için Rus temsilcisi CSKA Moskova'dan 5 milyon euroluk (91.5 milyon TL) bir transfer teklifi almış, fakat; teklifi kabul etmemişti. Rus ekibinin tecrübeli isme ilgisinin devam ettiği ve ileride de yeni bir transfer teklifi daha sunacağı ileri sürüldü.Fenerbahçe ile bu sezon 8 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 1 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Sakatlıklar sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yeniden ilk 11'de olmayı hedeflediği biliniyor.