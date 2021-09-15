Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Arda Turan yalanlaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Arda Turan'ın buluştuğuna dair çıkan haberi yalanladı.



Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;



Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan 'Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan'la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …' dediği iddia edilen haber "maksatlı bir yalandır."



Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.



Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haberle tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.



'MERT HAKAN'IN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİ YOK'

Konuyla ilgili Milliyet'e özel açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, 'Mert Hakan'ın Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan döndü, hocasının vereceği forma şansını bekliyor.Yarın Avrupa Ligi'den hem kulüp hem de ülke adına çok önemli bir maça çıkacaklar. Fenerbahçe bu sezon 3 kulvarda da iddialı bir kadro kurdu. Şampiyonluk yolunda takıma elinden gelenin en iyisini yapmak için tüm gücüyle çalışıyor.' dedi.



'MERT HAKAN ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYOR'

Daha önce transfer tekliflerinin de geldiğini söyleyen Afacan, 'Biliyorsunuz ara transfer döneminde de Mert Hakan'a Avrupa'dan transfer teklif geldi. Ancak ne kulüp Mert'i bırakmak istiyor ne de Mert'in ayrılmak gibi bir fikri var. Mert Hakan, Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyor.' açıklamasında bulundu.



