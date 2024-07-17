Fenerbahçe'den Manchester United'a ret

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu. Son olarak Sarı-lacivertlilerde yönetim, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifi reddederken, yıldız isim için de kritik bir plan yapıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Manchester United'a ret
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17 Temmuz 2024 09:43
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 09:48
Fenerbahçe'nin yerli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansı sonrası Avrupa devlerini peşine taktı.

Dortmund ve Juventus'un radarındaki Kadıoğlu için devreye giren Manchester United, Kanarya'ya takas teklif etti.

SANCHO'YU VERELİM ÖNERİSİ

Ada basınındaki habere göre; Manchester United'ın 24 yaşındaki Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için takasta önerdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN RET

Fenerbahçe ise Manchester United'dan gelen takas teklifini geri çevirdi.

YÖNETİM FERDİ PLANINI YAPTI

Üst düzey performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe planını belirledi.

30 MİLYON EURO ÜSTÜ BONSERVİS

Sarı-lacivertliler, 2018'den beri takımın formasını giyen Ferdi Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon euro ve üstünde bir bonservis geliri bekliyor. Kanarya ile Kadıoğlu arasındaki sözleşme de 2026 yılına kadar devam ediyor. Orta vadede Avrupa'da oynama fikri olan Kadıoğlu da transferi halinde Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir kazandırmayı planlıyor.

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