Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti.



DHA'nın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. çalışmalarını sürdüren, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alaniçin harekete geçti.DHA'nın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin,forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.



