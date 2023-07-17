Fenerbahçe'den Lyanco hamlesi

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco için devreye girdi. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki stoperin transferi için önemli aşama kaydetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Lyanco hamlesi
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17 Temmuz 2023 00:11
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 00:12
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

LYANCO, 2022-2023 SEZONUNDA 30 MAÇA ÇIKTI

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

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