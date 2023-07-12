Fenerbahçe'den Livakovic'e 9 milyon euro

Kaleci transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat milli takımı kalecisi Dominik Livakovic için ısrarını sürdürüyor.
9 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
28 yaşındaki eldiven için 6 milyon euro öneren ancak kulübün 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olması yeni teklifte etkili oldu.
2 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe yönetimi, İspanya'yı kariyeri için daha cazip gören Hırvat eldiven ile birebir görüşmeler yaparak ikna etmeye çalışıyor. Hırvat yıldıza yıllık maaş olarak 2 milyon euro önerildi.
İSTATİSTİKLERİ
Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.
9 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
28 yaşındaki eldiven için 6 milyon euro öneren ancak kulübün 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olması yeni teklifte etkili oldu.
2 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe yönetimi, İspanya'yı kariyeri için daha cazip gören Hırvat eldiven ile birebir görüşmeler yaparak ikna etmeye çalışıyor. Hırvat yıldıza yıllık maaş olarak 2 milyon euro önerildi.
İSTATİSTİKLERİ
Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.