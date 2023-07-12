Fenerbahçe'den Livakovic'e 9 milyon euro

Kaleciiçin görüşmelerini sürdüren, Dinamo Zagreb'in Hırvat milli takımı kalecisiiçin ısrarını sürdürüyor.28 yaşındaki eldiven için 6 milyon euro öneren ancak kulübün 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olması yeni teklifte etkili oldu.Fenerbahçe yönetimi, İspanya'yı kariyeri için daha cazip gören Hırvat eldiven ile birebir görüşmeler yaparak ikna etmeye çalışıyor. Hırvat yıldıza yıllık maaş olarak 2 milyon euro önerildi.Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.