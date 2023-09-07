Fenerbahçe'den Lingard'a veto

Fenerbahçe Transfer Haberleri - Manchester United, West Ham ve Nottingham'da oynayan Jesse Lingard, Fenerbahçe'ye önerildi ancak bu öneri reddedildi.
Manchester United altyapısından yetişen Lingard, daha çok kanatlarda görev yapsa da hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. 30 yaşındaki oyuncu bu açıdan bakıldığında tam bir joker. Ancak mevcut kadro yapısı nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in, bonservisi elinde olmasına rağmen Lingard'a sıcak bakmadığı öğrenildi.
DAHA 6 NUMARA ALINACAK
Kanarya şu anda zaten yabancı kontenjanı açısından sıkıntı yaşıyor ve daha 6 numara transferi yapılacak. Ayrıca elde kanatlarda oynayabilen Tadic, Cengiz, King, Emre Mor ve İrfan Can Kahveci var.
Öyle ki son Ankaragücü deplasmanında Kent bile kadroya dahil edilememişti. Bu nedenle Lingard önerisi geri çevrildi.
Manchester United altyapısından yetişen Lingard, daha çok kanatlarda görev yapsa da hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. 30 yaşındaki oyuncu bu açıdan bakıldığında tam bir joker. Ancak mevcut kadro yapısı nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in, bonservisi elinde olmasına rağmen Lingard'a sıcak bakmadığı öğrenildi.
DAHA 6 NUMARA ALINACAK
Kanarya şu anda zaten yabancı kontenjanı açısından sıkıntı yaşıyor ve daha 6 numara transferi yapılacak. Ayrıca elde kanatlarda oynayabilen Tadic, Cengiz, King, Emre Mor ve İrfan Can Kahveci var.
Öyle ki son Ankaragücü deplasmanında Kent bile kadroya dahil edilememişti. Bu nedenle Lingard önerisi geri çevrildi.