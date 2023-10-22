Fenerbahçe'den lig tarihinde bir ilk!

Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da kazanan Fenerbahçe, lige 9 galibiyetle başlayan ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den lig tarihinde bir ilk!
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22 Ekim 2023 21:08
Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bir ilki de başardı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip oldu.

Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda ise 17 maçta 17 galibiyet aldı.

Fenerbahçe daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.

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