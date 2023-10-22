Fenerbahçe'den lig tarihinde bir ilk!

Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bir ilki de başardı.
İsmail Kartal'ın ekibi, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda ise 17 maçta 17 galibiyet aldı.
Fenerbahçe daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.
İsmail Kartal'ın ekibi, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda ise 17 maçta 17 galibiyet aldı.
Fenerbahçe daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.