Fenerbahçe'den Lazio'ya öneri!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miguel Crespo, menajeri tarafından Lazio'ya önerildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Lazio'ya öneri!
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23 Haziran 2023 08:49
Geçen sezon Jorge Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin oyuncunu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi. 26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 

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