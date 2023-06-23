Fenerbahçe'den Lazio'ya öneri!

Geçen sezon Jorge Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin oyuncunu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi. 26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin oyuncunu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi. 26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.