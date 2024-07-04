Fenerbahçe'den Lauriente'ye 13 milyon euro!

Fenerbahçe yönetimi, Armand Lauriente için İtalya'ya çıkarma yapacak. Jose Mourinho'nun istediği yıldız için harekete geçen sarı lacivertliler, Çizme ekibi Sassuolo'nun kapısını 13 milyon euro'luk teklifle çalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Lauriente'ye 13 milyon euro!
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04 Temmuz 2024 10:57
Transfer sezonunu Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yle açan Fenerbahçe, sol kanat, santrfor, orta saha ve bek arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda listesindeki oyuncularla görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, sol kanat için rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi.

HEDEFTE LAURIENTE VAR

Hedefteki isim; Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente... Geçtiğimiz ay da 25 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalan yönetim, 20 milyon euro talep edilince görüşmeleri kesmişti.

TEKLİFTE 3 MİLYON EURO ARTIŞ

Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin en tepelerinde yer alan Guadeloupe asıllı Fransız yıldız için tekrardan girişimler başlıyor.

13 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF

Transferi bizzat sportif direktör Mario Branco yönetecek. Portekizli spor adamının başkan Ali Koç'la görüştüğü ve ilk etapta önerilen 10 milyon euro'yu, 13 milyon euro'ya yükselterek İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ayrıca başarı bonusu da önerilecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 40 maça çıkan Lauriente, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. 



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