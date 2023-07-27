Fenerbahçe'den Krunic hamlesi

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a resmi teklifte bulundu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Krunic hamlesi
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27 Temmuz 2023 16:51
Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, resmen harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe gündemine Milan'dan Rade Krunic'i aldı. Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Milan'dan resmen istedi.

Krunic ise geleceğine dair henüz son kararını vermedi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam edecek.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

RADE KRUNIC KİMDİR?

29 yaşındaki Rade Krunic, İtalya kariyerinde Milan dışında Hellas Verona ve Empoli formaları da giydi. 


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