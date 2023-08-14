Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Rade Krunic için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın Bosnalı oyuncu için pazar günü 7 milyon euro'luk teklif sunduğu aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
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14 Ağustos 2023 16:19
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in ardından orta sahaya ikinci bir oyuncunun transferi için çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemde yer alan Milanlı Rade Krunic için yeni bir teklif sundu.

La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için pazar günü 7 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Milan'ın Bosnalı futbolcu için beklentisinin hala 12-15 milyon euro olduğu vurgulandı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin transfer için önemli bir yol alması gerektiği, Krunic'in Milan'da kalma olasılığının şu anda daha yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi.

MILAN'IN TRANSFER ADAYLARI

Öte yandan Milan'ın Fenerbahçe ile anlaşması ve Krunic'in takımdan ayrılması durumunda İtalyan ekibinin orta saha adaylarının belli olduğu öne sürüldü.

Milan'ın, daha önce İtalya'da Fiorentina ve Roma formaları giyen ve şu anda Marsilya'da oynayan Jordan Veretout ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinde orta saha için gündemdeki diğer isimlerin ise Bologna'dan Nicolas Dominguez ve Manchester United'dan Donny van de Beek olduğu iddia edildi.
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