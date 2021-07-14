Fenerbahçe'den kripto para açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, kripto para projesi iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den kripto para açıklaması
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14 Temmuz 2021 11:37
Fenerbahçe, kripto para projesi iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çalışmaların sürdüğüne ancak henüz resmi bir adım atılmadığına dikkat çekildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor;

kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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