Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile 4 Ağustos'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Slovacko cephesinden Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili değerlendirmeler geldi.
SVEDIK, 2-2 BİTEN MAÇ SONRASINDA KONUŞTU
Slovacko, ligin ilk haftasında deplasmanda Zbrojovka ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Martin Svedik oyuncularının genel performansından memnun kalmadı.
Svedik, "Takım futbolu açısından baktığımızda tutarsızlık vardı. Bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Şans yakalamamıza rağmen istediğimiz golleri atamadık. Orta alandaki toplarda isabet konusunda iyi değildik, anahtar pasları da iyi yapamadık. Bu performans benim için yeterli değil. Daha farklı şeyler yapmalıydık" dedi.
"EN GÜÇLÜ KADROYU SEÇMEYE ÇALIŞTIK"
Kozak ve Vecheta gibi oyunculara neden süre vermediği sorulan Slovacko Teknik Direktörü Svedik, "Gayet basit. Kozak ve Vechet antrenmanda başarılı değil. Formları da iyi değil. Biz mümkün olan en güçlü kadroyu seçmeye çalıştık. Sakatlığı sebebiyle fazla oynayamayan Ondreje Sasinka görev aldı. Antrenmanda iyi görünüyordu. Kali (Jan Kalabiska) maçın sonlarında doğru iyi oynadı" ifadesini kullandı.
"FORVET OYUNCULARIMIZ TOPARLANMALI"
Tecrübeli kanat oyuncusu Jan Kalabiska'nın performansı hakkında gelen soruya ise Svedik şu yanıtı verdi:
"Mükemmel bir kafası var. Hedefe ulaşmak için uğraş veriyor. Holzer ve Petrzela tarafından da destek gördü. Umarım forvet oyuncularımız bir an önce forma girer. Onlarla konuştuk. Onların hareketlenmesini bekliyorum. Vecheta halen genç bir oyuncu. Çalışmaya devam etmeli ve takımın oyuncusu olduğunu kanıtlamalı. Kesinlikle bir transfer isterim."
"FENERBAHÇE KESİNLİKLE BİZİ ELEYEMEYECEK"
Öte yandan Slovacko'nun teknik patronu Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu. Svedik, "Tipolojik olarak halen doğru forvetten yoksunuz. Bu yüzden transfer yapabiliriz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ama rakibimiz Fenerbahçe kesinlikle bizi elemeyi başaramayacak. Biz kadromuzu da teslim ettik" açıklamasını yaptı.
"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAMIZA GEREK YOK"
Fenerbahçe karşılaşmasının farklı bir maç olacağı fikrini savunan Slovacko'nun teknik direktörü, "Tamamen farklı bir oyun olacak. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Atmosfer konusunda da bir korkumuz yok. Çekingenliği ortadan kaldıracağız. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Bu tip takımlarla oynayabileceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.
KALABISKA: "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Tecrübeli futbolcu Jan Kalabiska da Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını merak ediyoruz. Ama karşılarında güçlü bir takım bulacaklar. Önümüzde gerçekten de zor bir maç var" dedi.
Türkiye'de daha önce oynayan Michael Kadlec ve Travnik gibi oyunculardan tavsiye alıp almadığına ise Kalabiska, "Çok fazla değil. Çünkü ligdeki maçımıza konsantre olmuştuk. Ama artık Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
SVEDIK, 2-2 BİTEN MAÇ SONRASINDA KONUŞTU
Slovacko, ligin ilk haftasında deplasmanda Zbrojovka ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Martin Svedik oyuncularının genel performansından memnun kalmadı.
Svedik, "Takım futbolu açısından baktığımızda tutarsızlık vardı. Bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Şans yakalamamıza rağmen istediğimiz golleri atamadık. Orta alandaki toplarda isabet konusunda iyi değildik, anahtar pasları da iyi yapamadık. Bu performans benim için yeterli değil. Daha farklı şeyler yapmalıydık" dedi.
"EN GÜÇLÜ KADROYU SEÇMEYE ÇALIŞTIK"
Kozak ve Vecheta gibi oyunculara neden süre vermediği sorulan Slovacko Teknik Direktörü Svedik, "Gayet basit. Kozak ve Vechet antrenmanda başarılı değil. Formları da iyi değil. Biz mümkün olan en güçlü kadroyu seçmeye çalıştık. Sakatlığı sebebiyle fazla oynayamayan Ondreje Sasinka görev aldı. Antrenmanda iyi görünüyordu. Kali (Jan Kalabiska) maçın sonlarında doğru iyi oynadı" ifadesini kullandı.
"FORVET OYUNCULARIMIZ TOPARLANMALI"
Tecrübeli kanat oyuncusu Jan Kalabiska'nın performansı hakkında gelen soruya ise Svedik şu yanıtı verdi:
"Mükemmel bir kafası var. Hedefe ulaşmak için uğraş veriyor. Holzer ve Petrzela tarafından da destek gördü. Umarım forvet oyuncularımız bir an önce forma girer. Onlarla konuştuk. Onların hareketlenmesini bekliyorum. Vecheta halen genç bir oyuncu. Çalışmaya devam etmeli ve takımın oyuncusu olduğunu kanıtlamalı. Kesinlikle bir transfer isterim."
"FENERBAHÇE KESİNLİKLE BİZİ ELEYEMEYECEK"
Öte yandan Slovacko'nun teknik patronu Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu. Svedik, "Tipolojik olarak halen doğru forvetten yoksunuz. Bu yüzden transfer yapabiliriz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ama rakibimiz Fenerbahçe kesinlikle bizi elemeyi başaramayacak. Biz kadromuzu da teslim ettik" açıklamasını yaptı.
"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAMIZA GEREK YOK"
Fenerbahçe karşılaşmasının farklı bir maç olacağı fikrini savunan Slovacko'nun teknik direktörü, "Tamamen farklı bir oyun olacak. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Atmosfer konusunda da bir korkumuz yok. Çekingenliği ortadan kaldıracağız. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Bu tip takımlarla oynayabileceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.
KALABISKA: "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Tecrübeli futbolcu Jan Kalabiska da Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını merak ediyoruz. Ama karşılarında güçlü bir takım bulacaklar. Önümüzde gerçekten de zor bir maç var" dedi.
Türkiye'de daha önce oynayan Michael Kadlec ve Travnik gibi oyunculardan tavsiye alıp almadığına ise Kalabiska, "Çok fazla değil. Çünkü ligdeki maçımıza konsantre olmuştuk. Ama artık Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ