SVEDIK, 2-2 BİTEN MAÇ SONRASINDA KONUŞTU

"EN GÜÇLÜ KADROYU SEÇMEYE ÇALIŞTIK"

"FORVET OYUNCULARIMIZ TOPARLANMALI"

"FENERBAHÇE KESİNLİKLE BİZİ ELEYEMEYECEK"

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAMIZA GEREK YOK"

KALABISKA: "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile 4 Ağustos'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Slovacko cephesinden Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili değerlendirmeler geldi.Slovacko, ligin ilk haftasında deplasmanda Zbrojovka ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Martin Svedik oyuncularının genel performansından memnun kalmadı.Svedik, "" dedi.Kozak ve Vecheta gibi oyunculara neden süre vermediği sorulan Slovacko Teknik Direktörü Svedik, "" ifadesini kullandı.Tecrübeli kanat oyuncusu Jan Kalabiska'nın performansı hakkında gelen soruya ise Svedik şu yanıtı verdi:."Öte yandan Slovacko'nun teknik patronu Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu. Svedik, "" açıklamasını yaptı.Fenerbahçe karşılaşmasının farklı bir maç olacağı fikrini savunan Slovacko'nun teknik direktörü, "" ifadesini kullandı.Tecrübeli futbolcu Jan Kalabiska da Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "" dedi.Türkiye'de daha önce oynayan Michael Kadlec ve Travnik gibi oyunculardan tavsiye alıp almadığına ise Kalabiska, "" diyerek sözlerini tamamladı.