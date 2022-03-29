Fenerbahçe'den kiralık futbolculara: "Kendinize kulüp bulun"

Fenerbahçe, kiralık olarak yolladığı yabancı oyuncularına mesaj gönderdi. Sarı-lacivertli kulüp Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Max Meyer ile ilgili kararınhı verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den kiralık futbolculara: 'Kendinize kulüp bulun'
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29 Mart 2022 08:55
Yeni sezonda yabancı kontenjanının düşecek olması nedeniyle daha da sıkıntı yaşayacak olan Sarı-Lacivertliler, kiralık futbolcularına, "Takımda düşünülmüyorsunuz. Şimdiden kulüp aramaya başlayın" uyarısında bulundu.

Antwerp, yüksek maaşı nedeniyle Samatta'nın bonservisini almayı düşünmüyor. Lemos, Beerschot'ta düzenli forma giyemiyor. Ocakta Midtjylland'a giden Meyer için de işler yolunda değil.

Bu isimlerden sadece Caulker, kulübü Gaziantep'te kalabilir. Hull'e kiralanan Allahyar ise yeni sezonda değerlendirilebilir.

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