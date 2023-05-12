Fenerbahçe'den Kent'e teklif!

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi bitecek Ryan Kent için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz yıldızın menajerine teklifini sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Kent'e teklif!
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12 Mayıs 2023 20:26
Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Kent için harekete geçti.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün, İngiliz yıldızın temsilcine teklif sunduğu aktarıldı.

Öte yandan Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürüldü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.

5 sezondur Rangers forması giyen Ryan Kent, bu sezon çıktığı 44 maçta 3 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

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