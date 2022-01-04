Fenerbahçe'den Karagümrük'e transfer önerisi

Farioli sonrası Volkan Demirel ile tekrar çıkışa geçen Fatih Karagümrük'e Max Meyer önerildi. Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Max Meyer, Sarı-Lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyince oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi. Bu bağlamda başvurulan ilk ekip ise Fatih Karagümrük oldu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.



VOLKAN DEMİREL MAX MEYER'E SICAK BAKIYOR



Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak Köln'den transfer ettiği Max Meyer'in yeni takımı Fatih Karagümrük oluyor. Kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler tarafından Karagümrük'e önerildi. Volkan Demirel'in çalıştırdığı İstanbul ekibi, Max Meyer'in kiralanmasına sıcak bakıyor.



10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro.





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